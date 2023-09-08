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Havalimanında operasyon! Bora Kaplan yakalandı

Suç örgütü lideri Bora Kaplan yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı.

Sabah8 Eylül 2023 Cuma 13:18 - Güncelleme:
Havalimanında operasyon! Bora Kaplan yakalandı
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Ankara'da suç örgütü lideri Bora Kaplan yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla Ankara Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak; kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile bu suçlara bağlantılı benzeri suçlar işleyen "Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

NEFES KESEN OPERASYON

Sabah'ın haberine göre, Suç örgütü lideri Bora Kaplan yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla Ankara Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı.

Suç örgütünü çökertmeye yönelik bir çok adreste eş zamanlı arama ve yakalama işlemleri yapıldı.

Ankara Organize Şube Müdürlüğü tarafından suç örgütünün tüm unsurlarını çökertmeye yönelik çalışmalara çok yönlü olarak devam ediyor.

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