Havalimanında tepki çeken görüntü! Görevliye hakaretler yağdırdı
Sosyal medyada yayılan bir video büyük tepki çekti. Söz konusu videoda İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan uçağın rötar yaptığını belirten bir yolcunun yer hizmeti veren görevliye ağır hakaretlerde bulunduğu görülüyor. Hızla yayılan ve nefret söylemi içeren videoya tepki yağdı.
Havalimanında çekilen videoda, uçağın geciktiğini belirten yolcu, görevli kadına “O koca k..ını büyütene kadar birazcık aklını çalıştır”, “Sokak süprüntüsü”, “ben çingenelerle konuşmuyorum” diyor.
Görevli sakinliğini korumaya çalışırken çevredeki vatandaşlar da kadına tepki gösteriyor.
Bir başka yolcunun ise “Hanımefendi böyle konuşamazsınız. Önce süprüntü diyor, yok bilmem ne diyor. Ben döverdim böyle bir şey yapsa. Ayıp yani” dediği duyuluyor.
“SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI”
Olaya tanık olduğunu belirten bir twitter kullanıcısı ise sosyal medyada şu mesajları paylaştı: O kadar terbiyesizce ve gereksiz bir şekilde görevli kızla tartıştı ki, oturduğum yerde dayanamadım ve kendisine müdahale ettim, sonrasında havaalanı polisini çağırdım. Kızcağız yine alttan aldı davacı olmadı, keşke olsaydı. Kadının bu kavgayı çıkardığı zaman daha uçak saatine 20 dakika vardı, uçak hepi topu 15 dakika rötar yaptı. Pilot rötarın taksinin uzunluğundan olduğunu söyleyip uçakta özür diledi.
Kızcağız çok fazla alttan aldı ve hep izah etti ama son söylediklerine ben bile dayanamadım. Kıza da şikayetçi olmasını söyledim. Seve seve de şahit olurdum. Uzatmadı yine iyi niyet gösterdi, bu kadın da 10 dakika sonra uçakta yanındaki arkadaşı ile kahkaha ata ata seyahat etti.
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