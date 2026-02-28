İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Havalimanında zehir hattına darbe

Hakkari-Yüksekova havalimanı üzerinden başka illere uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

IHA28 Şubat 2026 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
Havalimanında zehir hattına darbe
ABONE OL

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat tarihinde Hakkari-Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanından başka illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığına yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında; organize şekilde faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu madde kaçakçılığını kuryeler aracılığıyla gerçekleştirdiği, ayrıca havalimanında taşeron yer hizmetlerinde görev yapan bazı personelden yardım aldıkları belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve üç ay süren fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ve 4 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirilen toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Neye uğradığını şaşırdı: Oluşan çukur araçları adeta yuttu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.