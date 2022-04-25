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Havamız başka, çünkü halımız başka!

Türkiye'nin ilk makine halısı olarak tanınan Gümüşsuyu Halı, bu yıl 70. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

25 Nisan 2022 Pazartesi 13:06 - Güncelleme:
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Yıllardır halı sektörünün en bilinen markası olarak hayatlarımızda yer edinen marka 70. yıl dönümünde de önemli bir çıkış gerçekleştirdi. 'Havamız Başka, Çünkü Halımız Başka' mottosuyla hazırladığı ve farklı yaşam tarzlarından ilham aldığı yeni lansman filminde, halının yaşam alanlarına kattığı tarzı ve konforu vurguluyor.

Modern duruşunu reklam filmiyle beraber yeni koleksiyonlarına da yansıtan Gümüşsuyu Halı, 10'dan fazla yeni ürününü de yeni reklam filminde görücüye çıkarıyor.

Her tarz ve beklentiye uygun renk, model ve tasarım çeşidiyle üstün bir zenginlik sergileyen Gümüşsuyu Halı 2022 koleksiyonu, önceki nesillerde olduğu gibi gençlerin kalplerinde de yer edinecek gibi görünüyor.

  • Gümüşsuyu Halı
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