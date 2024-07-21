Havaya ateş açan şüpheliler yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arazide tabanca ve tüfeklerle ateş ederken çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan 5 kişinin kimliğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar İ.K, S.B.K, A.O, B.İ. ve H.G'nin adreslerinde ruhsatsız 5 tabanca ve 2 tüfek ile 28 kartuş ve 48 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.