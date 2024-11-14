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Güncel

Havaya rastgele ateş açan şahıs 3 kişiyi yaraladı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 21 yaşındaki bir şahsın rastgele havaya ateş açması sonucu 2'si kadın 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 01:07 - Güncelleme:
Havaya rastgele ateş açan şahıs 3 kişiyi yaraladı
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Rüstempaşa Mahallesi kapalı pazar yeri yakınlarında rastgele ateş edilmesi sonucu bölgeden geçen 2 kişiye kurşun isabet etti.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan yabancı uyruklu R.M.Ş.H. (25) ve oğlu Y.R.A.A. (6) sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan ilçede ateşli silahla yaralanan Z.T. (21) aynı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri her iki olayın failinin G.U. (21) olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince yapılan operasyonda zanlı G.U. olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

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