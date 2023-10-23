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HAVELSAN'dan teknoloji sınıfı

Türkiye'nin en büyük savunma sanayii firmalarından biri olan HAVELSAN tarafından Samsun'un bir kırsal mahallesine teknoloji sınıfı kuruldu.

IHA23 Ekim 2023 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
HAVELSAN'dan teknoloji sınıfı
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Yakakent ilçesi Karaaba Mahallesi'nde çocukların robotik kodlama ve yazılım alt bilgilerini oluşturmak amacıyla HAVELSAN tarafından teknoloji sınıfı oluşturuldu. Mahalleye kurulan teknoloji sınıfında çocuklar ekiplerle birlikte bir insansız hava aracı (İHA) kurdu. Akabinde sınıf içerisindeki diğer teknolojik aletlerle de tanışma fırsatı buldu.

HAVELSAN tarafından yapılan açıklamada, "40'ıncı yılımızda Samsun Karaaba Mahallesi ile başladık, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında deprem bölgesi ile projemize devam etme kararı aldık. Karaaba Mahallesi çocuklarını TEKNOFEST KARADENİZ'de standımızda ağırlamıştık. Çocuklarımızla olan bağımızı kopartmadık. Karaaba Mahallesi'ndeyiz. Çocuklarımıza bir teknoloji sınıfı kurulması konusunda öncülük ediyoruz. HAVELSAN desteği ile oluşturulan sınıfımızda geleceğin genç mühendislerini yetiştirmeyi hayal ediyoruz. Çocukların robotik kodlama yazılım alt bilgilerini oluşturmayı hedefliyoruz. Karaaba Mahallesi'ne insansız hava aracı (İHA) olan BAHA ile birlikte geldik. Birlikte kurulumunu yaptık. Sonrasında onlardan gelen soruları cevapladık" denildi.

  • HAVELSAN
  • teknoloji sınıfı
  • savunma sanayii

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