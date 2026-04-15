"Lvbel C5" adıyla bilinen Süleyman Burak Bodur, İstanbul'da bir konser verdi.

"Hav hav" şarkısıyla ünlenen rapçi konserindeki bir grup provokatörün "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına, "Zıplamayan kalmasın İstanbul" diyerek destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan o anlara ilişkin video ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: SİZİ DAHA ÇOK ZIPLATACAĞIZ

O anlara tepki gösteren AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız." ifadelerini kullandı.