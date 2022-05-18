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Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk erken müdahale ile hayata tutundu

Denizli'de kaybolduktan kısa süre sonra mahallelinin tarlasını sulamak için kullandığı 1 metre derinliğindeki havuza düşüp boğulan 3 yaşındaki kız çocuğu, yapılan müdahalelerle tekrardan yaşama döndürüldü.

IHA18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:19 - Güncelleme:
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Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 yaşındaki kızı Makbule A.'dan haber alamayan annesi dışarı çıkarak aramaya başladı. Tam o esnada vatandaşlarla beraber çocuğun boğulduğunu gören anne, korkuyla bağırarak yardım istedi. Hızla havuzdan çıkarılan ve nabzı atmayan küçük kız, ambulansla kalp masajı yapılarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaşındaki kız çocuğu, nabzının geri gelmesiyle beraber yoğun bakıma alındı. Tedavisinin sürdüğü belirtilen 3 yaşındaki Makbule A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri mahallelinin tarlasını sulamak için kullandığı 1 metre derinliğindeki havuzda çalışmalar gerçekleştirdi.

"DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞÜYOR"

Siren sesleri sonrası olay yerine giden Nihat Kayaoğlu, "Bizim aile polis siren sesi geldiğini söyledi. Çocuk gelip havuz başında oynarken dengesini kaybedip düşüyor. Polis ve ambulansa ihbar üzerine gelip çocuğu alıp hastaneye götürüyorlar. Burada bulunan havuz bahçeleri sulamak için kullanılıyor" dedi.

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