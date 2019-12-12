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Hayal Köseoğlu kimdir? Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu kaç yaşında?

Hayal Köseoğlu kimdir? Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm Mucize Doktor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Fox Tv'nin fenomen dizisi Mucize Doktor'un Açelyası Hayal Köseoğlu çocuk yaşlarda oyunculuğa adım atmış başarılı oyuncu. Dizideki performansı ile izleyenleri etkilemeyi başaran Hayal Köseoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Hayal Köseoğlu, 26 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Hayal Köseoğlu'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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Hayal Köseoğlu kimdir? Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm Mucize Doktor takipçileri tarafından merak ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize Doktor dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol almıştır. Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
 

 
HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR? 
Hayal Köseoğlu, 26 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.
 
Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol almıştır.
Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve İkizler burcudur.
 

HAYAL KÖSEOĞLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:
2019 – Mucize Doktor (Açelya) (TV Dizisi)
2019 – Özgür Dünya (Sinema Filmi)
2019 – Yedinci Koğuştaki Mucize (Sinema Filmi)
2019 – Sesinde Ask Var (Deniz) (Sinema Filmi)
2017-2108 – İstanbullu Gelin (Zeynep) (TV Dizisi)
2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Derya) (TV Dizisi)
2016 – Arkadaşlar İyidir (Merve) (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl (Nilüfer Hatun) (TV Dizisi)
2008-2010 – Aşk-ı Memnu (Pelin) (TV Dizisi)
1999 – Mahallenin Muhtarları (Zekiye) (TV Dizisi)
1998 – Ruhsar (TV Dizisi)

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