18 Mart 2020 Çarşamba 16:35 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 16:39

Radar kesit alanı azaltılmış uçakların kullanımı gün geçtikçe genişliyor. Daha önce yalnızca ABD'ye özgü olan bahse konu platformlar, uluslararası kullanıcıların envanterine girdikçe uluslararası eğitimlerde de daha sık boy gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta Rus hava araçlarına önleme faaliyeti icra eden Norveç F-35A Lightning II'leri, bu hafta ABD'ye ait bombardıman uçakları ile müşterek eğitim gerçekleştirdi.

NATO görevi kapsamında İzlanda'da konuşlu bulunan Norveç F-35'lerinin yanı sıra gökyüzünde hayalet işbirliği olarak nitelendirilebilecek olan faaliyete, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin B-2 Spirit bombacıları katıldı.

İzlanda semalarında yapılan eğitim, yaklaşık 35-50 dakika sürdü.