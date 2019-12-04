'Hayaller engelsizdir'

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından, hayata geçirilen Masal TV projesi bir yıl önce başladı. Hareket kabiliyeti sınırlı ancak hayalleri, umutları, hedef ve beklentileri yüksek bedensel engelli çocuk ve gençlerin birikimlerini yazın dünyasında icra edebilecekleri birer meslek haline dönüşmesini sağlamak ve yeni bir alan açmak amacıyla başlatılan projede, 10-16 yaşları arasından seçilen bedensel engelli 30 gence 250 saatlik yaratıcı yazarlık, felsefe ve web 0.4 eğitimi verildi. Hikayeleri yakın zamanda kitap haline getirilecek bedensel engelli gençleri temsilen 11 yaşındaki Efe Tüylü ve 12 yaşındaki Kaan Koçdemir, hikaye yazma süreçlerini anlattı. Doğuştan serebral palsili hastası olan Efe Tüylü, çok mutlu olduğunu belirterek, “Kitabımı okurlarla buluşturacağım için heyecanlıyım ve gururluyum. Kitabımı imzalı bir şekilde arkadaşlarıma ve öğretmenlerime dağıtacağım” dedi. Kelebek ve cam kemik hastası Kaan Koçdemir ise duygularını “Kendin yapıyorsun, beceriyorsun ve animasyona döküyorsun. Böyle şeyler insana mutluluk veriyor” şeklinde özetledi.

Koltuk değnekleriyle 50 ülke gezen Mustafa Akca, 200 ülke görme hedefiyle yeni bir seyahate çıktı.

DÜNYAYI GEZİYOR

Çocuk felci geçirdiği için desteksiz yürüyemeyen 56 yaşındaki Mustafa Akca, milli takımın maçını izlemek için 1993 yılında Bulgaristan’a yaptığı ilk yurt dışı seyahatinden sonra dünyayı gezmeye karar verdi. Bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Akca, yaptığı birikimler sayesinde yıllık izinlerini farklı ülkeleri gezerek değerlendirdi. Emekli olduktan sonra aldığı ikramiyesini de farklı yatırım araçlarında değerlendiren Akca, buradan elde ettiği gelir ve emekli maaşıyla dünyayı geziyor. Bütün seyahat planlarını tek başına yapan Akca, gittiği ülkeleri de tur şirketi veya rehberlerden yardım almadan dolaşıyor. Hedefinin 200 ülke gezmek olduğunu belirten Akca, “Seyahatim Tayland’dan başlayacak, Endonezya, Malezya, Singapur, Filipinler, Kamboçya ve Vietnam’ı gezeceğim. Bugüne kadar 50 ülke oldu. Toplamda 6 ülke gezeceğim, 56 ülke olacak” dedi.