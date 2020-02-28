Hayalleri 28 Şubat ile yarım kaldı

28 Şubat 2020 Cuma11:52 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:04

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde okuduğu üniversitede başörtüsü nedeniyle kınama ve uzaklaştırma cezası alan Semiha Ece Ildır, yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek istiyor.

İlk üç yıl sorunsuz derslerine girebilen Ildır'a, 4. sınıfa başladığında 28 Şubat süreci nedeniyle derslere başörtülü giremeyeceği belirtildi.

Derse başörtülü girdiği gerekçesiyle "kınama" ve "uyarı" cezaları alan Ildır, ikinci kez başörtülü girdiği için bir hafta, ardından bir ay uzaklaştırma cezası aldı. Yaşananlardan dolayı üniversiteden atılmamak için eğitimine bir süre ara veren Ildır, daha önce derslerini üstten aldığı için öğretmeninin yardımıyla kalan tek dersinin de sınavından başarıyla geçti.

Ildır, başını açmadığı için memuriyet sınavına da alınmadı.

Beş çocuk annesi, 28 Şubat Öğrenci Derneği Antalya sorumlusu Semiha Ece Ildır, AA muhabirine, sınıfa girdiklerinde öğretmenlerin başörtülülerin isimlerini aldığını, sonra cezaların geldiğini söyledi.

Üniversiteden bir yıllık uzaklaştırma almamak için bir süre devamsızlık yapmak zorunda kaldığını aktaran Ildır, bütün kapıların kapanmasına rağmen mezun olmayı başardığını dile getirdi.

Başını açanların memur olarak atandığını ifade eden Ildır, "Ne zaman yolda yürürken okulda öğretmenleri, zil çalınca koşuşan öğrencileri görsem gözyaşlarıma hakim olamıyordum. Yarım kalan hayallerimi artık gerçekleştirmek istiyorum. Daha 20'li yaşlardaydım, üniversitede profesör olmayı hayal ederken başörtülü olduğum için hiçbir şeye layık görülmedim. Ben bunu hak etmedim." diye konuştu.

- "28 ŞUBAT'IN UNUTULMAMASINI İSTİYORUZ"

Ildır, 28 Şubat'ta yaşatılanların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

İkinci üniversite olarak Eskişehir'de ilahiyat fakültesini bitirdiğine değinen Ildır, hem öğretmenliğe atanma hem de 28 Şubat'ta aldıkları cezaların hukuki dayanağı olmadığından davalar açtıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Yaşadıklarını hala unutamadığına işaret eden Ildır, şöyle konuştu:

"28 Şubat'ta da FETÖ mağduru bizdik, şu anda da FETÖ mağduru yine biz olduk. Bu süreçte şu anda FETÖ'cü olarak tanımlanan kişiler, bir kere bile ceza almadan ilk başta hepsi başlarını açtılar. Çünkü emir geldi, 'Başınızı açın, mutlaka kademelere yerleşin' dendi. Bizim sınıfta 10 arkadaş, FETÖ'cülerin yurdunda kalıyordu, hemen başlarını açtılar. Hatta ilk belletmenleri açtı. Bir arkadaş başını açmadı, dönem ortasında yurttan atıldı, ev aramak zorunda kaldı. Bizim hayallerimiz yarım kaldı. İstiyoruz ki önümüz açılsın. Bizi yeterlilik sınavına tabi tutsunlar."