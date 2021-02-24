Hayalleri 28 Şubat'a takılan İzmirli Zeynep öğretmen yıllar sonra yüksek lisansa başladı

AA 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:55 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:55

28 Şubat sürecinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümünde son sınıf öğrencisi olan Zeynep Gündüz (43), zor da olsa mezun olmayı başardı.



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Su Ürünleri Fakültesinde 1999-2000 döneminde yüksek lisans eğitimine başlayan Gündüz'ün, başörtüsü nedeniyle okula alınmadığı için ilişiği kesildi.

Üniversitede akademik kariyer planlayan ancak hayalleri 28 Şubat sürecine takılan Zeynep Gündüz, geçen sürede bazı özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptı.

Daha sonraki süreçte hakları verilen Gündüz, kendi üniversitesine kayıt hakkı olduğu halde başka şehirde yaşadığı ve İzmir'e gidip gelmekte zorlanacağı için o dönem tezli yüksek lisansa başvurmadı.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Yönetimi Bölümüne 2019-2020 döneminde kabul edilen Gündüz, yarım kalan hayallerini geç de olsa gerçekleştirmek için yüksek lisansını tamamlamayı hedefliyor.

- "Mezun olacağımız sene 28 Şubat kararları kapımıza dayandı"

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinde hem mağdur olduğunu hem de birçok mağduriyete şahitlik ettiğini belirtti.

Akademisyenlik hayalini anlatan Gündüz, şöyle konuştu:

"Fakülteme isteyerek girmiştim. Dar gelirli bir ailenin okutmaya çalıştığı bir öğrenciydim. Üniversiteden mezun olacağımız sene 28 Şubat kararları kapımıza dayandı. Kimi zaman derslere alınmadık ama bazı akademisyenlerimizin inisiyatifleriyle mezun olmayı başardım. Kararlar çıkmadan önce yabancı dil sınavına girmiştim. Aldığım puanla yüksek lisans hakkı kazanmıştım ve akademik kariyer yapmak istiyordum. Okula kaydımı yaptırdım ama başörtüsü yasağı nedeniyle üniversitenin kapısından içeriye giremeden devamsızlıktan bırakılarak atıldık. Sonrasında da kararlar ne zaman son bulacak diye bekledik."

- "Bize o dönem bu kapılar açılsaydı ülkemiz için çok güzel şeyler yapabilirdik"

Bölümünü bitirdiğine sevinemediğini dile getiren Gündüz, o dönem alt sınıflarda okuyan birçok arkadaşının fakülteden atıldığına dikkati çekti.

Baştan beri akademik kariyer yapmayı hedeflediğinin altını çizen Gündüz, "Üzerinden 20-21 yıl geçmiş, inanın çok farklı bir yaşamım olabilirdi, bunu zaman zaman düşünüyorum ve çok üzülüyorum. Tüm bu yaşadıklarıma rağmen o heyecanı hala içimde buluyorum. Mağduriyetin giderilmesiyle yeniden yüksek lisansa bu kez evli ve çocuklu bir öğrenci olarak başladım. İnşallah bu eğitimimi başarılı bir şekilde tamamlarım. Benimle birlikte bu kaderi yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda bize o dönem bu kapılar açılsaydı belki ülkemiz için çok güzel şeyler yapabilirdik diyoruz." şeklinde konuştu.

Zeynep Gündüz, kendilerini mağdur edenlerin toplumun yeni yetişen bir neslinin önünü tıkadığını sözlerine ekledi.