Kocaeli’nde yaşayan öğretmen Dilek Karaca (28), hayat mücadelesiyle önüne konan tüm engelleri bir bir aştı. Şiir ve polisiye roman yazan, ata binme dersleri alan Karaca, ikinci kez yüksek lisans yaparak azmiyle kendisi gibi engellilere örnek oluyor. Karaca, etrafındakilerin üniversite eğitimi için yakın yerleri tercih etmesini istediğini ancak o güne kadar hayatında hep bir şeyleri kanıtlama çabası içinde olduğunu ifade ederek, “Gözlerim görmediği için bana ‘Yapamazsın’ dedikleri ne varsa hepsini yapmaya çalıştım. Üniversitede ilk tercihim Ardahan Üniversitesi oldu ve kazandım. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kaydımı yaptırdım” dedi.

YAPAMAZSIN DEDİLER

“Üniversite 2. sınıftayken ailem için Kocaeli Üniversitesi’ne geçtim” diyen Karaca, “Son sınıftayken formasyon aldım. O sene görme engelliler sınıflarından birinde öğretmen ihtiyacı vardı. Ücretli öğretmen olarak o sınıfta çalışmaya başladım. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde başkan danışmanı olarak çalışmaya başladım ama içimde hep öğrencilerime dönme isteği vardı” diye konuştu. Karaca, İnsan Gelişimi ve Eğitim Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladığını, sosyal hizmet alanında ise ikinci yüksek lisansını yaptığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü; 2017’de Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak başladım. Öğretmenlik yapabilir raporu alma süreci çok zordu ama raporumu alıp okuluma geldim. ‘Yapamazsın’ dedikleri her şey aslında sadece onların ön yargılarından ibaretmiş. Hayat görmekten ibaret değil.

Hedef korkmadan hayata katılmalarını sağlamak