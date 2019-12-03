'Hayat görmekten ibaret değil'
Bugün Dünya Engelliler Günü; yoluna koyulan tüm setleri aşanların başarılarını takdir etme günü. Karaca da o kahramanlardan biri.
Kocaeli’nde yaşayan öğretmen Dilek Karaca (28), hayat mücadelesiyle önüne konan tüm engelleri bir bir aştı. Şiir ve polisiye roman yazan, ata binme dersleri alan Karaca, ikinci kez yüksek lisans yaparak azmiyle kendisi gibi engellilere örnek oluyor. Karaca, etrafındakilerin üniversite eğitimi için yakın yerleri tercih etmesini istediğini ancak o güne kadar hayatında hep bir şeyleri kanıtlama çabası içinde olduğunu ifade ederek, “Gözlerim görmediği için bana ‘Yapamazsın’ dedikleri ne varsa hepsini yapmaya çalıştım. Üniversitede ilk tercihim Ardahan Üniversitesi oldu ve kazandım. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kaydımı yaptırdım” dedi.
YAPAMAZSIN DEDİLER
“Üniversite 2. sınıftayken ailem için Kocaeli Üniversitesi’ne geçtim” diyen Karaca, “Son sınıftayken formasyon aldım. O sene görme engelliler sınıflarından birinde öğretmen ihtiyacı vardı. Ücretli öğretmen olarak o sınıfta çalışmaya başladım. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde başkan danışmanı olarak çalışmaya başladım ama içimde hep öğrencilerime dönme isteği vardı” diye konuştu. Karaca, İnsan Gelişimi ve Eğitim Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladığını, sosyal hizmet alanında ise ikinci yüksek lisansını yaptığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü; 2017’de Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak başladım. Öğretmenlik yapabilir raporu alma süreci çok zordu ama raporumu alıp okuluma geldim. ‘Yapamazsın’ dedikleri her şey aslında sadece onların ön yargılarından ibaretmiş. Hayat görmekten ibaret değil.
Hedef korkmadan hayata katılmalarını sağlamak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, eğitimden sağlığa, istihdamdan evde bakım hizmetine kadar engellilerin tüm hak ve temel özgürlüklerden yararlanması için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda, engelliler memur statüsünde kamu kurumlarına yerleştirilirken, korumalı iş yerlerinde çalışan engelliler için her ay ücret teşviki veriliyor. Ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan ve kurum bakımı ihtiyacı olan engelliler için ev ortamında hizmet sağlayan Umut Evleri’nin sayısı artırılıyor.
İSTİHDAM DESTEĞİ
Ailesinin yanında bakılan engellilerin gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmeti aldığı gündüz yaşam merkezlerinin 2020’de ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Engelli ve yaşlılara yönelik sanat, müzik, tarım gibi sosyal rehabilitasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına rehber olacak Engelsiz Vizyon Belgesi ile Engelli Hakları Eylem Planı’nın yayımlanması hedefleniyor. Beceri temelli iş uyumu ile engellilerin istihdamı desteklenecek.
Engeller zaafa dönüşmesin
Hayatın her alanında yaşadıkları sorunları aşmak için mücadele veren engelli vatandaşlar, özellikle bankamatik ya da kredi kartlarıyla yaptıkları alışverişlerde güvenlik açığı mağduriyeti yaşıyor. Ödeme sırasında Mobil POS cihazı bulunmayan iş yerlerinde kart şifrelerini satıcı ile paylaşmak durumunda kalan engellilerin zaman zaman bilgileri dışında hesaplarından para çekildiği öne sürüldü. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya, tek başına alışverişe çıkan bedensel engellinin nakit harici ödemelerde bankamatik ya da kredi kartını şifresiyle satıcıya vermek zorunda kaldığını dile getirdi. Böylesi durumlarda kart bilgilerinin kopyalanıp, güvenlik numarası ve şifreyle rahatlıkla alışveriş yapılabildiğini aktaran Çetinkaya, engelin zaafa dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.
Bu parkta mutlulukla araya ‘engel’ girmiyor
Ankara’da Doğan Çağlar Bedensel Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine inşa edilen ‘engelsiz park’ta engelli çocuklar, velileriyle keyifli anlar yaşıyor. Tahterevalliye ve iki tekerlekli sandalyenin yerleştirilebildiği salıncağa binen minikler, burada fiziksel aktivite yapabildikleri egzersiz aletleriyle, diğer parklardaki imkanlara rahatlıkla erişebiliyor.
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