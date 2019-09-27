Hayat kurtaran müdahale

İstanbul’da art arda meydana gelen depremler, alınması gereken hayati önlemleri hatırlattı. AFAD, deprem anında bina içinde bulunanların kesinlikle panik yapmaması, sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durması gerekiyor. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına ya da dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak ‘hayat üçgeni’ oluşturulması önem taşıyor. AFAD tarafından, “Başınızı iki elinizin arasına alarak veya yastık, kitap gibi koruyucu malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin. Güvenli bir yer bulup, ‘diz üstü çök, baş ve enseyi koruyacak şekilde kapan, düşmemek için sabit bir yere tutun’ hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın” uyarısı yapıldı.

72 SAAT SİZİ BİLGİNİZ KORUR

İTÜ Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi, afet bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “İstanbul’un afete hazırlıklı olması için herkesin afete hazır olması gerekiyor. Okullardan başlayarak bir kere herkesin ilk yardım eğitimini almasını sağlamamız gerekiyor. İstanbul’un da afete hazırlıklı olduğunu söylemek zor” dedi. Herkesin ilk yardım eğitim alması gerektiğini belirten Kadıoğlu, “İlk 3 gün. Biz buna altın saatler diyoruz. Bu altın saatlerde vatandaşı sadece kendi bilgisi koruyacak. Dışarıdan yardım gelmesi çok zor olacak. Burada vatandaş küçük bir kanamayı durdurabiliyorsa sevdiği kişi hayata tutunacak, hayatta kalacak. Ulusal bir afete hazırlık seferberliği olması gerekiyor Marmara’da” dedi.