İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem anında kesinlikle panik yapılmaması gerektiği bildirildi. Açıklamada, deprem sonrasında vatandaşların önce kendi emniyetinden emin olması, sonra çevrede yardım edebilecek kimsenin olup olmadığını kontrol etmesi gerektiği belirtildi.

DEPREM ANINDA YAPILMAYACAKLAR

Telefonların acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu yastık, kitap gibi malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir. Güvenli bir yer bulup, diz üstü 'çök', başını ve enseni koruyacak şekilde 'kapan', düşmemek için sabit bir yere 'tutun', merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır."

"BALKONLARDAN YA DA PENCERELERDEN AŞAĞIYA ATLANMAMALIDIR"

Açıklamada, balkona çıkılmaması gerektiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır. Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır. Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır. Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir. Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir."

Okulda, sınıfta ya da büroda sağlam sıra, masa altlarında veya yanında, koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde "çök-kapan-tutun" hareketiyle baş ve boyun bölgesinin korunması gerektiği aktarılan açıklamada, pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulması istendi.

Açıklamada, sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi ve doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği de kaydedildi.

DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem sonrasında vatandaşların önce kendi emniyetinden emin olması, sonra çevrede yardım edebilecek kimsenin olup olmadığını kontrol etmesi gerektiği belirtildi.

Depremlerden sonra çıkan yangınların oldukça sık görülen ikincil afetler olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin. Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin. Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun. Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın."

Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremlerin olacağı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."

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