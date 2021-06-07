Hayati İnanç: Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur

07 Haziran 2021 Pazartesi 12:04 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 12:16

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Avukat-Yazar Hayati İnanç, Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Kalpteki dünya sevgisinin atılması gerektiğine dikkat çeken İnanç, 'Kalpte dünya sevgisi bulunması Kabe'ye put sokmak gibidir. Kalbini temizle cilala... Allah'ı istiyorsun pis eve Allah gelir mi? Sevmekte sıkıntı var, elde etmekte değil. Din-i İslam'da paranın yeri ceptir, kalp değildir. Yerine koyarsak sıkıntı yok. Dünya deniz gibidir diyor HZ. Mevlana. İnsanda gemi, üzerinde gideceksin. Menzil ise ahiret. Altındayken seni güzel gezdirir de denizin suyu içine girerse batırır. Yani bunu sevme, kalbine sokma ama kullan. Zaten senin hizmetine yaratıldı, vazifesi o. Her ne olursa olsun hak ettiğinden fazla değer verdiğiniz zaman başınıza bela olur. Haddini aşan zıddına döner. Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur.' ifadelerini kullandu.

İşte İnanç'ın, Arafta Sorular'daki açıklamalarından bazıları...

"Rivayet etmek kolay. Anlatır, güzel şeyler söylersiniz. Tamam da bunlara uymak söylemek kadar kolay değildir, çok zordur. Burada siz araftasınızdır."

Rivayet etmek ve riayet etmek arasında fark vardır. Anlatır güzel şeyler söylersiniz. Tamam da bunlara uymak söylemek kadar kolay değildir, çok zordur. Burada siz araftasınızdır.

Söylediklerim evvela kendime söylediğim şeyler kendime söylediklerimdir.

"Dünyanın değersizliği açık. Ne kadarına sahip olursan ol bırakıp gideceğin kesin."

Akıllı kimdir, akıl nedir? Cevap belli pişman olacağı işi yapmayan kişi akıllıdır. Deli nedir? Karını zararını bilmez. Son kategori ise ahmak. Ahmak nedir? 2'ye ayrılır. Kabul edene tedavisi var olmayana ise çare yoktur. İnsan kemale geldiğini zannettiği noktada biter.

Dünya hem alçak, kıymetsiz değersiz hemde yakındır. Dünyanın değersizliği açık. Ne kadarına sahip olursan ol bırakıp gideceğin kesin.

"İnsanın tecrübesi, bilgisi ve gördükleri arttıkça neşelenmesi biraz daha zorlaşıyor."

Neşe bizde azaldı. İnsanın tecrübesi, bilgisi ve gördükleri arttıkça neşelenmesi biraz daha zorlaşıyor. Çocukken de okumakla eğlenirdim.

"İnsanların ne söylediğini mümkün mertebe dert etmemeye, üzerinde durmamaya çalışırım."

Endişeye mahal yok. Mümkün mertebe insanların ne söylediğini dert etmemeye, üzerinde durmamaya çalışırım. Toplum çok enteresan, yalan olduğunu bile bile inanıyoruz. İyiliğin yayılması zordur.

"Derde uğramak ve garipliğe maruz kalmak aslında doğru düşünüldüğü anlaşıldığı zaman büyük bir fırsat, büyük bir imkandır. Bu sevildiğinin alametidir."

"Modernite, insanlığımızı tehdit eder bir mahiyette görünür oldu. İnsanlığı unutarak robotlaşmak ve makineleşmek gibi tatsız bir yere doğru sürüklüyor."

Geleceği özlüyorum. Çocuklarım, torunlarım açısından endişeleniyorum. Ümidimi taze tutmaya çalışıyorum. Modernite, insanlığımızı tehdit eder bir mahiyette görünür oldu. İnsanlığı unutarak robotlaşmak ve makineleşmek gibi tatsız bir yere doğru sürüklüyor

Hayati İnanç, program devamında ise ölümü anlatan şiirleri yorumladı...