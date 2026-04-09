  Hayati proje için geri sayım! 70 bin kişiye istihdam sağlayacak
Güncel

Hayati proje için geri sayım! 70 bin kişiye istihdam sağlayacak

Kalkınma Yolu Projesi'nin yalnızca ulaşım koridoru değil, aynı zamanda lojistik ve üretimin etrafında şekilleneceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğl, 'Kalkınma Yolu Projesi, Hürmüz Boğazı'ndan geçip Basra Körfezi'nden Avrupa'ya gidecek olan bir koridor. Bütün her şeyi bitti, biraz ortamın sakinleşmesini bekliyoruz ki projeyi başlatalım. Kalkınma Yolu, 10 yıl içinde 55 milyar dolarlık katkı, yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağlayacak' dedi.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 23:25 - Güncelleme:
Hayati proje için geri sayım! 70 bin kişiye istihdam sağlayacak
Bakan Uraloğlu, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara Trabzon Günleri'nde gerçekleştirilen "61 Sohbet" programına katıldı.

Tolga Becer moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda konuşan Uraloğlu, Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşılabildiğini, Türkiye'nin 55 trilyon dolarlık gayri safi milli hasıla hacmine sahip bir coğrafyanın tam merkezinde bulunduğunu kaydetti.

Uraloğlu, Türkiye'den geçen çeşitli güzergahların önemine dikkati çekerek, "Kalkınma Yolu'nu bugün bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı sıkıntılarını çok yaşamıyor olurduk. Keşke 10 yıl önce bitirmiş olsaydık. 2 gün önce Ürdün'deydim. Ürdün-Türkiye-Suriye olarak Hicaz Demiryolu'nun bu bölümü canlandırmayla ilgili bir karar aldık, anlaşmalar imzaladık. Bunları yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan ulaşım kesintilerine işaret eden Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda kriz anında 15 tane gemimiz vardı, 3 tanesini çıkardık. 12 gemi kaldı, 4 tanesinin çıkma talebi yok. Geri kalan 8 tanesini de inşallah çıkaracağız. Yakından takip ediyoruz, kaptanlarımız ile irtibat halindeyiz." bilgisini paylaştı.

"KALKINMA YOLU 70 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

Kalkınma Yolu Projesi'nin yalnızca ulaşım koridoru değil, aynı zamanda lojistik ve üretimin etrafında şekilleneceğini belirten Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi, Hürmüz Boğazı'ndan geçip Basra Körfezi'nden Avrupa'ya gidecek olan bir koridor. Bütün her şeyi bitti, biraz ortamın sakinleşmesini bekliyoruz ki projeyi başlatalım. Kalkınma Yolu, 10 yıl içinde 55 milyar dolarlık katkı, yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağlayacak." dedi.

Trabzon özelinde yapımı devam eden projelere değinen Uraloğlu, "Güney Çevre Yolu gerçekten kıymetli bir başyapıt, inşallah bitirmeyi Allah bize nasip etsin. Düzköy yolu, Of-Çaykara yolu, Değirmendere Tüneli ve bağlantı yolu hedefimiz bu sene sahile bağlamak inşallah. Mevcut havalimanımızın düzeyinde yeni bir havalimanı yapacağız, mevcut havalimanımızı da 'ne yapmalıyız?' hep beraber tartışacağız." diye konuştu.

Uraloğlu, Trabzon'daki raylı sistem projesine ilişkin teknik dosyaların incelendiğini, bu ay içinde ihaleyi sonuçlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

