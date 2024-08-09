Hayatını ABD'de sürdürecekmiş! Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı

İstanbul'da lüks aracıyla yaptığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un 2 Ağustos'ta mahkemeye avukatı aracılığı ile sunduğu mektubunda ilginç detaylar yer aldı. Tok, mektubunda sağlık sorunlarından ve oğlu ile ABD planlarından bahsetti.

"YEMEK YİYEMİYORUM"

Eylem Tok'un mektubunu The Spot adlı haber sitesinde yayınlandı. Tok, mektubunda "Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum. Neredeyse her gece panik atak geçiriyorum" ifadeleriyle hapishanedeki koşulların kendisini kötü etkilediğini belirtti.

"EPİLEPSİ HASTASIYIM"

Tok, dört yıl önce epilepsi hastalığına yakalandığını daha önce hastalığı yendiğini ancak hapishanede iki kez nöbet geçirdiğini belirtti. Üç kez sırtındaki sorunla ilgili geçmişte ameliyat geçirdiğini bu hastalıklarının da nüksettiğini ve kendisine epilepsi ilacı verilmediğini belirten Tok, bu süreçte yaşadığı sıkıntıları mahkemeye sunarak tahliye talebini yineledi.



İŞYERİ AÇACAKMIŞ



Mektubunda, ABD'deki planlarından da bahseden Tok, "ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Film okuluna kaydolacaktım, sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum" dedi. Tok, Amerika'da yeni bir hayat kurmayı planladığını ancak yaşanan olayların bu planları altüst ettiğini ifade etti. İşyeri açacakmış Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'ye böyle kaçmıştı.

