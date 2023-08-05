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Hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ATV bir evin istinat duvarına çarptı. Çarpma sonucunda yaşamını yitiren 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 14:44 - Güncelleme:
Hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
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Ceylin (13) ile Cihangir Ceylan Utlu'nun (3) cenazeleri, Emirdağ Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alındı.

Çocukların cenazesi, Yenikapı köyündeki evlerine getirildi.

Helallik alınması sırasında çocukların yakınları üzüntü yaşadı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından çocukların cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Öte yandan, Utlu ailesinin Belçika'da yaşadığı, yaz tatili için köylerine geldikleri öğrenildi.

Ceylin Utlu'nun kullandığı ATV, Yenikapı köyünde dün bir evin istinat duvarına çarpmış, kazada Ceylin ile arkasında oturan kardeşi Cihangir Ceylan Utlu yaşamını yitirmişti.

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