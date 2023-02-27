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Hayatını kaybeden depremzedelerin kimlik tespiti yeni alanda devam edecek

Hatay'da depremde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti yeni alanda yapılacak.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
Hayatını kaybeden depremzedelerin kimlik tespiti yeni alanda devam edecek
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Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenlerin kimliklerinin tespiti için yürütülen çalışmalar belirlenen yeni alanda devam edecek.

Hatay Valiliği, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara yönelik DNA örneği alma, kimlik teşhis ve kimliklendirme işlemine ilişkin duyuru yaptı.

Duyuruda, Narlıca Deprem Mezarlığında yapılan işlemlerin bugünden itibaren Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Girişi yakınında bulunan Hatay Adli Tıp Kurumu yanındaki konteyner hizmet alanında devam edeceği bildirildi.

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