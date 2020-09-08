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Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının buruk sevinci

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, Ercan Bayat'ın yakalandığını açıklaması, patlamalarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

AA08 Eylül 2020 Salı 16:15 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 16:18
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Patlamalarda oğlu Oğulcan'ı kaybeden ve 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı olan Ahmet Tuna, yaptığı açıklamada, Bayat'ın yakalanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Aldıkları haberin kendilerini sevindirdiğini anlatan Tuna, Reyhanlı katliamını yapanların tamamının yakalanmasını temenni ettiklerini belirtti. Tüm şehit aileleri olarak bir teröristin daha yakalanmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Tuna, "Devletimize ve hükümetimize yaptıkları bu operasyondan dolayı çok teşekkür ediyoruz ve devamını bekliyoruz.' Çocuklarımızın ve devletimizin katilleri yakalandığı için sevinç içindeyiz.Reyhanlı patlamaları devletimize yapılan en büyük terör saldırılarından biridir." ifadelerini kullandı. 


HEPSİ BURAYA GETİRİLECEK

Tuna, şöyle konuştu: 'Devletimizin yaptığı bu operasyonla saldırıyı planlayanlardan biri daha yakalandı. Ercan Bayat'ın yakalanması bugün aldığımız en güzel haberdir. Kimsin sen, devletimiz seni 9 yılda olsa 10 yılsa olsa yakalar ve buraya getirir. Allah'ın izniyle hepsi yakalanarak buraya getirilecektir. Allah devletimize zeval vermesin.' Patlamada eşi Kadriye Alyar'ı kaybeden Yaşar Alyar da bir teröristin daha yakalanmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Tüm sorumluların yakalanmasıyla yüreklerinin soğuyacağını aktaran Alvar, Reyhanlı saldırısını yapanlardan birinin daha yakalanmasının acılarını biraz olsun hafiflettiğini sözlerine ekledi.

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