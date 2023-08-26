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Haydar Ali Yıldız: Malazgirt'ten aldığı güçle, 15 Temmuz ruhuyla TEKNOFEST gençliğimiz yetişiyor

Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Malazgirt'ten, Çanakkale'den, Milli Mücadele ruhundan aldığı güçle, 15 Temmuz ruhuyla TEKNOFEST gençliğimiz yetişiyor. Yatırımda, robotikte, sanatta, kültürde, teknolojide, inovasyon gibi birçok alanda Fatih'in deyimiyle Asım'ın nesli yetişiyor.' dedi.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:27 - Güncelleme:
Haydar Ali Yıldız: Malazgirt'ten aldığı güçle, 15 Temmuz ruhuyla TEKNOFEST gençliğimiz yetişiyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü programında konuşan Yıldız, Malazgirt'in şanlı tarihin başladığı yer, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet anlayışının bin yıllık referansı olduğunu söyledi.

Her yıl 26 Ağustos'ta Malazgirt Meydanı'nda buluştuklarını ve hep birlikte kardeşliği haykırdıklarını belirten Yıldız, bu topraklara Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bayram Veli'nin, Hacı Bektaşı Veli'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin sesini dinlemeye, insanlara aşıladıkları kardeşliği yenilemeye geldiklerini vurguladı.

Büyük ve şanlı zaferleri kazandıran ecdadın torunları olduklarını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Zaferlerimiz bir. Malazgirt, Çanakkale zaferleri, İstanbul'un fethi bizim. Kurtuluş Savaşı ve Mili Mücadele bizim.15 Temmuz milletin destanı. Biz 1071'de Sultan Alparslan'la, Malazgirt'le Selçukluyuz. 1299'da, 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han ile Osmanlıyız. 1919'da, 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile büyük ve güçlü devletin mensuplarıyız. Zaferlerimiz kutlu olsun. Malazgirt, Çanakkale zaferleri bizim. Milli Mücadele Zaferi, Başkomutanlık, Sakarya, Anafartalar, Dumlupınar bizim. Malazgirt'ten, Çanakkale'den, Milli Mücadele ruhundan aldığı güçle, 15 Temmuz ruhuyla TEKNOFEST gençliğimiz yetişiyor. Yatırımda, robotikte, sanatta, kültürde, teknolojide, inovasyon gibi birçok alanda Fatih'in deyimiyle Asım'ın nesli yetişiyor."

Cumhuriyetin 100. yılında emin adımlarla bininci yıla doğru ilerleyeceklerini ifade eden Yıldız, "Hiç kimse medeniyet yürüyüşümüzü durduramayacak. Yürüyüşümüz kutlu olsun. Katılımlarından dolayı Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Her yıl burada birlik ikrarında bulunuyoruz. Yeniden ahitleşiyoruz. Malazgirt'ten Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Roman'ı, Boşnak'ı, Alevi'si ve Sünni'si ile yola çıktığımız yerdeyiz." dedi.

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