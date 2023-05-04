Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla başkent Ankara'da etkinlik düzenlendi

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Azerbaycan Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik ve Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin katıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla devam etti.

Haydar Aliyev'in çeşitli görüntü ve fotoğraflarından oluşan belgeselin ardından konuşan Büyükelçi Memmedov, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Aliyev'in doğumunun 100. yılını birlikte kutlamaktan onur duyduğunu, genç yaşlarında kendisiyle çalışma fırsatı bulduğu için de gururlu olduğunu belirtti.

Emiraslanov ise Haydar Aliyev'in büyük bir Türkiye sevdalısı olduğunu ve Türk dünyasının birliğini çok önemsediğini dile getirdi.

Aliyev'in Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğunu ve dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer alacağına inandığını dile getiren Emiraslanov, onun "bugünkü Türkiye'yi" öngördüğünü söyledi.

Emiraslanov, 2. Karabağ Zaferi'nde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin rolünün çok büyük olduğunu ifade etti.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sonsuza kadar süreceğini belirten Bakan Yardımcısı Yavuz ise iki ülke kültür bakanlıkları arasında sıkı bir işbirliğinin bulunduğunu dile getirdi. Yavuz, yakın geçmişte de bu işbirliğinin geliştirilmesi için sinema, müzik, restorasyon gibi birçok alanda protokol imzaladıklarını aktardı.

Yavuz, "tek millet iki devlet" anlayışıyla pekiştirilen kardeşliğin, gelecek dönemde de kültür ve sanat alanındaki çalışmalarla sürdürüleceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Azerin, Haydar Aliyev'in sevdiği şarkıları seslendirdi.