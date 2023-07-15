İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2023 Cumartesi / 27 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Haydarpaşa Garı'nda ''15 Temmuz'' anısına mapping gösterimi gerçekleştirildi
Güncel

Haydarpaşa Garı'nda ''15 Temmuz'' anısına mapping gösterimi gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Haydarpaşa Gar Binası‘nda 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi düzenledi.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 22:03 - Güncelleme:
Haydarpaşa Garı'nda ''15 Temmuz'' anısına mapping gösterimi gerçekleştirildi
ABONE OL

Haydarpaşa Garı, 15 Temmuz anısına mapping gösterisiyle aydınlatıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü anma amacıyla düzenlenen gösteride, istasyonun tarihi yapısı kullanılarak duvarları aydınlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının gösterilmesinin ardından şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrağı yansıtıldı. Garda havai fişek gösterimi de yapıldı. Mapping gösterimi havadan görüntüledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.