Haydarpaşa Garı'nda ''15 Temmuz'' anısına mapping gösterimi gerçekleştirildi

Haydarpaşa Garı, 15 Temmuz anısına mapping gösterisiyle aydınlatıldı.
15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü anma amacıyla düzenlenen gösteride, istasyonun tarihi yapısı kullanılarak duvarları aydınlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının gösterilmesinin ardından şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrağı yansıtıldı. Garda havai fişek gösterimi de yapıldı. Mapping gösterimi havadan görüntüledi.
Haydarpaşa Gar Binası, Galata Kulesi #15Temmuz Mapping Gösterisi https://t.co/ZYPbRocHhn— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 15, 2023