Haydarpaşa Garı´nın simgesiydi! Yeniden monte edildi

Haydarpaşa Garı'nın simgesi olan saat yerine monte edildi
RESTORASYON çalışmaları devam eden Haydarpaşa Garı'nın sembollerinden olan saat, yeniden eski yerine monte edildi. Tarihi gardaki çalışmalar havadan görüntülendi.
- DHA
Yangın sonrası restorasyon çalışmalarının başladığı Haydarpaşa Garı'nda önemli bir aşama tamamlandı. Garın simgesi olan saat yerine monte edildi. Çatı kısımlarının onarımı da büyük ölçüde tamamlandı. Haydarpaşa Garı'nın adım adım eski görünümünü kazanmaya başladığı gözlendi. Tarihi gardaki restorasyon çalışmaları havadan da görüntülendi.
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