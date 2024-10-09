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Haydarpaşa Garı'nın yangın güvenliği projesi tamamlandı! Algılama ve söndürme sistemleri devreye girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı'nın yangından korunması için itfaiye onaylı yangın algılama ve söndürme projesinin hazırlandığını açıkladı. Restorasyon çalışmalarının detaylarına dair bilgi de verdi.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 11:28 - Güncelleme:
Haydarpaşa Garı'nın yangın güvenliği projesi tamamlandı! Algılama ve söndürme sistemleri devreye girecek
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Uraloğlu, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in, Kadıköy rıhtımında bulunan Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Haydarpaşa gar binası ve 5 plan No'lu binada yapılan çalışmalar; çatı, çatı katı, iki kule, bekleme salonu restorasyonu, dış cephe taşları, vitraylar, ahşap pencere ve panjur onarımları, güçlendirme imalatları ile cephe aydınlatma işleridir. Bunların dışında herhangi bir ekleme veya düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca Haydarpaşa gar binası ve müştemilatında devam eden restorasyon çalışmalarında güçlendirme yapılması gereken alanlarla ilgili gerekli proje çalışmaları yapıldı. 5 plan No'lu binada zemin güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır."

"RESTORASYONUN TAMAMLANMASININ ARDINDAN TREN SEFERLERİNE DEVAM EDİLECEK"

Bakan Uraloğlu, binanın yangından korunması için de itfaiye onaylı yangın algılama ve söndürme projesinin hazırlandığını belirterek, "Yangın söndürme ve algılama sistemlerinin sahadaki uygulama çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, restorasyonun tamamlanması ve istasyonun trafik işlemlerine açılmasının ardından tren seferlerine devam edileceğini bildirdi.

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