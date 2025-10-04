Haydut İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36 Türk vatandaşı ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, THY yetkilileri, İstanbul Havalimanı yetkilileri ve gazeteciler, aktivistleri karşılamak için apronda hazır bulunurken, vatandaşlar ise aktivistleri apronun dışındaki alanda bekledi.

İsrail'in propaganda amacıyla tek tip kıyafetle salıverdiği aktivistler, üzerlerini piste inen uçağa taşınan kıyafetlerle değiştirdi.

Omuzlarında Filistin kefiyesiyle uçaktan inen aktivistler, "Özgür Filistin" diye slogan atarken, bir aktivist "Biz kazandık" diye bağırdı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, alkışlar ve sloganlar eşliğinde uçaktan inen aktivistleri çiçekle karşıladı.

"SOYKIRIM YAPANLARIN YÜZÜNE KARŞI TERÖRİSTSİNİZ DEDİK"

Türkiye'ye getirilen bir aktivist, "İsrail askerlerinden insani bir yaklaşım göremedik. Ağır aşağılamalara maruz kaldık. İsrail şimdiye kadar yaptıklarına yaraşır bir tavır ortaya koydu." dedi.

Türk Aktivist: İsrail askerlerinden insani bir yaklaşım göremedik. Ağır aşağılamalara maruz kaldık. İsrail şimdiye kadar yaptıklarına yaraşır bir tavır ortaya koydu

İşlemleri tamamlanan aktivistler, öğleden önce Ramon Havalimanı'na iniş yapan THY uçağına bindi ve uçak hareket etti.

Aktivistleri taşıyan uçak, 15.40'ta İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Katil İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırı sırasında alıkoyduğu 36'sı Türk toplam 137 aktivist Türkiye'ye getirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının yanı sıra, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da söz konusu uçakla İstanbul'a götürüleceğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, aktivistler için tahsis edilen THY uçağı ile 36 Tük vatandaşının İstanbul'a götürüleceği aktarılmıştı.

"ALLAH RAZI OLSUN DEVLETİMİZ BİZİ ORALARDAN ALDI"

Aktivistlerden Prof. Dr. Haşmet Yazıcı da duygularını, "Gazze'ye gitmek nasip olmadı. İsrail bizi uluslararası sularda alıkoydu ve 3 gün kadar bize terörist muamelesi yapıp, hapishanede kalmak mecburiyetinde bırakarak fiziksel ve psikolojik mobinge maruz bıraktı. Allah razı olsun devletimiz bizi oralardan aldı." diyerek ifade etti.

Yazıcı, her gemide aktivistlere farklı muameleler yapıldığını bazı arkadaşlarının 16 saat boyunca plastik kelepçelerle yolculuk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATI, İSRAİL'İN ALIKOYDUĞU AKTİVİSTLERİ HAVALİMANINDA KARŞILADI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve teşkilat üyeleri, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakla gelen 36 Türk, 23 Malezyalının olduğu toplam 137 kişi, havalimanında aileleri başta olmak üzere bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

Aktivistleri karşılayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, canlarını feda edecek duyarlılıkla yola çıkan aktivistlere teşekkür etti.

Özdemir, aktivistlerin büyük bir mücadele örneği gösterdiğini belirterek, "Karşılarında siyonist ve katil bir devletin varlığını bilerek yola çıktılar ve onları da ölüme gönderen ailelerinin uğurlamasıyla böyle bir yolculuğu kat etmiş oldular." ifadelerini kullandı.

Aktivistlerin sağ salim İstanbul'a geldiklerini söyleyen Özdemir, "Son süreçte yürütülen diplomasi, Cumhurbaşkanımızın liderliği, Hamas'ın iyi niyeti inşallah sonuç verir diye ümit ediyoruz. Kalıcı bir barış, Filistin halkının refahı ve huzuru inşallah tesis edilir diye ümit ediyoruz. Biz bu mücadelenin ve vicdanın tarafı olarak bir duruş sergiliyoruz." dedi.

Özdemir, AK Parti teşkilat mensuplarının, belediye başkanlarının, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de aktivistleri karşılamaya geldiğini ifade etti.

İsrail'in şımartıldığı ülkelerce bugüne kadar yolculuğuna devam ettiğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki Filistin halkının direnişi sonuç verecektir. Tüm dünyadaki vicdan sahibi insanların sesinin tek bir ses olduğunu ve dünyanın her tarafında bu haykırışın var olduğunu gördük. Herhangi bir din ayrımı gözetmeden, her dinden, her ırktan, her ülkeden vicdanın sesinin de bir taraf olduğunu burada görmüş olduk. Bu da aslında dünyanın geleceğine dair önemli bir işaret fişeği oluşturmuş oldu. 80 yıldır zulmeden siyonizmin de gerçek yüzünün tüm dünya tarafından görülmesine de bu süreç vesile oldu. Ümit ediyoruz ki dünyadan yükselen bu ses İsrail'in durmasına, oradaki Filistinli kardeşlerimizin inşallah refaha kavuşmasına vesile olacaktır."

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden duruşunu tüm dünyaya haykırdığını belirterek, bu duruşun arkasında kararlılıkla durmaya devam edeceklerini kaydetti.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: DİĞER VATANDAŞLARIMIZ DA KISA SÜRE İÇİNDE ÜLKEMİZDE OLACAK

İletişim Başkanı Duran, "Küresel Sumud Filosunda yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı diğer ülke vatandaşlarıyla birlikte THY uçağımızla ülkemize ulaştı. Diğer vatandaşlarımız da kısa süre içinde ülkemizde olacak. Bu vesileyle küresel vicdanın sesi olan ve Gazze konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum." açıklamasında bulundu.

AKTİVİSTLERİN İFADELERİ 10 CUMHURİYET SAVICISI TARAFINDAN ALINACAK

İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan aktivistler yakınları ile buluştu. Burada işlemleri tamamlanan 137 aktivist daha sonra sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumuna götürülecek. Sağlık kontrolünün ardından uluslararası suç teşkil etmesi nedeniyle sadece Türk aktivistlerin değil şikayette bulunmak isteyen tüm aktivistlerin ifadeleri, görevlendirilen 10 cumhuriyet savıcısı tarafından alınacak.