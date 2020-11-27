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Hayrete düşüren görüntü! Kabloların bulunduğu köprüden emekleyerek geçiyorlar

İstanbul'da Ayamama deresi üzerindeki kabloların bulunduğu demir köprüden tehlikeye aldırış etmeden emekleyerek geçenler görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli geçişe jiletli tel örgü ile önlem alındı. Demir köprüler havadan da görüntülendi.

DHA27 Kasım 2020 Cuma 14:57 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 14:57
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İstanbul'da bu sabah saatlerinde çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Basın Ekspres yolunun Küçükçekmece Halkalı'ndan Bağcılar tarafına Ayamama deresinin üzerinde kabloların bulunduğu demirden emekleyerek geçenler şaşkına çevirdi. Elektrik kabloları için dere üzerine kurulan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir köprüden ölüm tehlikesine aldırmadan geçenler yetkilileri de harekete geçirdi. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile çektiği o anların sosyal medyada yer almasının ardından BEDAŞ ekipleri bugün geçişleri engellemek için çalışma yaptı. Elektrik kabloları için kurulan iki demir köprünün çıkışları jiletli tel örgüler ile kapatıldı. Demir köprüler havadan da görüntülendi.

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