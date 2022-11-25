Hayvan bakımevindeki görüntülere suç duyurusu: İlgili müdür görevden uzaklaştırıldı, gözaltılar var

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesi iddiasına ilişkin yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Konya Büyükşehir Belediyesi, hadiseyi gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulunurken ilgili şube müdürünün görevinden uzaklaştırıldığı, işçilerin iş akdinin feshedildiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır. Olay, tüm yönleriyle hassasiyetiyle takip edilmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İKİ GÖZALTI

Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY: SÜRECİ TÜM YÖNLERİYLE SONUNA KADAR HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.