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Hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 8 büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 6 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı çıktı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 19:32 - Güncelleme:
Hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince, Çıldır ilçesine bağlı Semihaşakir köyünde A.K'ye ait 8 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik takip yaparak olaya karışan şüphelileri tespit eden ekipler, 6 kişiyi merkeze bağlı Çağlayık köyünde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan M.Y, M.H. ve İ.Y. tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Semihaşakir köyünde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının yapıldığı 28 Mayıs'ta A.K'ye ait 8 büyükbaş hayvan çalınmıştı.

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