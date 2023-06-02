Hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince, Çıldır ilçesine bağlı Semihaşakir köyünde A.K'ye ait 8 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Teknik takip yaparak olaya karışan şüphelileri tespit eden ekipler, 6 kişiyi merkeze bağlı Çağlayık köyünde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan M.Y, M.H. ve İ.Y. tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Semihaşakir köyünde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının yapıldığı 28 Mayıs'ta A.K'ye ait 8 büyükbaş hayvan çalınmıştı.