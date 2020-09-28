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Hayvan kaçakçılarına operasyon: Birçok kaçak hayvan ele geçirildi

Sakarya'da hayvan kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda içlerinde lama, devekuşu ve flamingonun da bulunduğu çok sayıda kaçak hayvan ele geçirildi.

İHA28 Eylül 2020 Pazartesi 23:38 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 23:38
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir adrese kaçak hayvan operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 adet lama, 1 adet veryet cinsi maymun, 7 adet nando cinsi devekuşu, 1 adet devekuşu, 2 adet cüce domuz, 1 adet serval cinsi kedi, 3 adet flamingo ve 2 adet karakulak ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında 5607 SKM ve 4915 SKM suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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