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Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada yaralanan genç ile kalp krizi geçiren annesi öldü.

AA24 Mayıs 2020 Pazar 12:42 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 12:42
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Alınan bilgiye göre, Sağkulak Mahallesi'nde iki aile arasında hayvan otlama yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Nevab Salamboğa (27) çıkan çatışmada yaralanırken, oğlunun yaralandığı gören annesi Necla Salamboğa (50) kalp krizi geçirdi.

112 Acil Servis ekiplerince hasteneye kaldırılan anne ve oğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- TARLA VE KÜMESTE YAKALANDILAR

Kavgayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, buğday tarlası ve kümese saklanan 11 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Zanlıların evlerinde 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca ve kasatura ele geçirildi.

Sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası da uygulanan 11 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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