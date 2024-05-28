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Hayvan sahiplenme hayali köpek saldırısıyla yarım kaldı

Karabük'te sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 15 yaşındaki genç, yaşadığı korku nedeniyle hayvan sahiplenme hayalinden vazgeçti.

AA28 Mayıs 2024 Salı 11:24 - Güncelleme:
Hayvan sahiplenme hayali köpek saldırısıyla yarım kaldı
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Karabük Mesleki Eğitim Merkezi 9'uncu sınıf öğrencisi Kaan Kuzey Yalçın, 12 Aralık 2023'te 100. Yıl Mahallesi'ndeki okuluna giderken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin bacağından ısırdığı Yalçın, okula giderek yetkililere saldırıya uğradığını anlattı.

Babası tarafından götürüldüğü hastanede kontrollerin ardından kuduz aşısı yapılan Yalçın, bir haftalık ev istirahatinin ardından okuluna döndü.

- ARTIK OKULA BAŞKA YOLDAN GİDİYOR

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Kaan Kuzey Yalçın, dolmuştan inip okuluna giderken sahipsiz köpeğin yerde yattığını gördüğünü söyledi.

Köpeğin saldırgan bir tavrının olmadığını belirten Yalçın, "Köpeğin etrafından dolanıp okula gitmek istedim. Bir anda bacağımdan ısırdı. O an çok korktum. Köpeğin geldiğini de görmedim, sesini de duymadım. Bir anda tutup bacağımdan çekince hem canım acıdı hem de bir anda yere düşünce korku yaşadım. Bacağımda halen köpeğin diş izleri duruyor." diye konuştu.

Yalçın, köpeğin ısırmasıyla yere düştüğünü vurgulayarak, "Korkudan bağırdım, köpek korkup kaçtı. Sonra okuluma çıktım. Müdür yardımcıma söyledim. Babamı aradılar. Onunla hastaneye gittim. Hastanede 'Kuduz olma ihtimalin var.' dediler. Aşılarımı oldum. O süreci bu şekilde atlattım." dedi.

Artık okula farklı bir yoldan gittiğini, havlama sesi duyduğunda irkildiğini ve köpeklere yaklaşamadığını aktaran Yalçın, "Küçük köpeklerden değil de büyük köpeklerden korkuyorum. Köpek sahiplenme hayalim vardı. Şimdi bir köpek sahiplensem ve eğitimini düzgün veremesem belki bir çocuğa saldıracak. O zaman içim çok acır, hem artık bakmaya da korkarım." ifadelerini kullandı.

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