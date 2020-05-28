İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7889
  • EURO
    7,4675
  • ALTIN
    375.244
  • BIST100
    105934
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hayvanlar için sahte kulak küpesi üreten 14'ü veteriner 17 kişi gözaltına alındı
Güncel

Hayvanlar için sahte kulak küpesi üreten 14'ü veteriner 17 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, küçük ve büyükbaş hayvanlar için sahte kulak küpesi ürettiği iddia edilen 14'ü veteriner 17 kişi gözaltına alındı.

AA28 Mayıs 2020 Perşembe 10:53 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 10:53
ABONE OL

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, küçük ve büyükbaş hayvanlara ait kulak küpelerini yasa dışı yollarla imal ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, "Örgütlü olarak işlenen nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 14'ü veteriner 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yeni basılmış 1710 kulak küpesi, 10 kulak küpesi üretim makinesi, çok sayıda kullanılmış hayvan küpesi ve hayvan sevk belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.

Dünyanın en tehlikeli yolunda yürekleri ağızlara getiren yolculuk

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.