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Hayvanlar içinde antibiyotik reçete ile alınmalı

Ankara Üniversitesi (A.Ü.) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, hayvanlarda antibiyotik direncinin önüne geçmek için ilacın veteriner reçetesiyle alınması gerektiğini belirtti.

AA18 Kasım 2022 Cuma 15:32 - Güncelleme:
Hayvanlar içinde antibiyotik reçete ile alınmalı
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A.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan,18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası dolayısıyla yazılı yaptığı açıklamada, bu yılki temanın "Antimikrobiyal Direnci Birlikte Önleyebiliriz" olduğunu hatırlattı.

Antibiyotiklerden kaynaklanabilecek riskler içerisinde en dikkat edilmesi gerekenin antibiyotik direnci olduğunu belirten Yarsan, gereken şartlarda kullanılmaması halinde bakterilerde antibiyotiğe karşı direnç geliştiğini kaydetti. Yarsan, şöyle devam etti:

"Hasta hayvanların tedavi edilmeleri gerektiği için kullanılan antibiyotikler, enfeksiyöz hastalıklarla mücadelede ve bulaşıcı hastalıklarda bakteriyel etkenin yayılmasını önlemektedir. Antibiyotiklere dirençli bakteriler bir yandan kendisine önceden etkili ilaçların etkinliğini ve sağaltımın yararlılığını azaltırken, bir yandan da zoonotik nitelikteki hastalıkların yaygınlaşmasına yol açarlar. Bu yönden konu, halk sağlığı bakımından da çok önemlidir.

Hayvanlarda antibiyotik direncinin önüne geçmek için ilacın veteriner reçetesiyle alınması gerektiğine dikkati çeken Yarsan, "Antibiyotiklerin bilinçli ve akılcı kullanımındaki temel ilkeler, veteriner hekim kontrolünde ve reçetesi ile olacak şekilde doğru antibiyotik seçimi uygun doz ve doğru kullanım süresidir." değerlendirmesinde bulundu.

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