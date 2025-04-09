Hayvansal menşeli parça bulunan ürünlerin hangi hayvandan üretildiği tüketicilere bildirilecek

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde açık ve anlaşılır bilgilendirme zorunluluğu getirildi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bunların hangi hayvandan elde edildiğine ilişkin bilgi tüketicilere bildirilecek.

Söz konusu bilgiler ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden belgede yer alacak.

Uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda da bu bilginin ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulması, bilgilendirmenin satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe yapılması zorunlu olacak.

Söz konusu düzenleme, 2 ay sonra yürürlüğe girecek.