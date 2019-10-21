Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Hazer Amani, 2. sezonuyla ekran yolculuğuna başlayan The Taste Türkiye'nin sunucusu olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Geçen sene MasterChef yarışması ile tanınan Hazer Amani hakkında internet araştırmaları da gerçekleştiriliyor. Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. İşte, Hazer Amani hakkında tüm merak edilenler..

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir.

TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.

Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Böylece Chilai Restaurant kariyerine adım attı.

Daha önce 600 kişilik bir yemekte Nelson Mandela ve birçok önemli isme yemek hazırlayan ünlü aşçının idolü ise Marco Pierre White'dir.