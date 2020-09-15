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  • Hazine arazisi üzerine yaptıkları ev yıkılmasın diye silahlarla çatıya çıktılar
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Hazine arazisi üzerine yaptıkları ev yıkılmasın diye silahlarla çatıya çıktılar

Kayseri'nin Talas ilçesinde hazine arazisi üzerine yaptıkları ev ve ahırın yıkılmasını önlemek için av tüfeğiyle çatıya çıkan aynı aileden 3 kişiyi polis ikna etti.Polis ekiplerince yaklaşık 2 saatlik ikna çabası sonunda çatıdan indirilen 3 kişi gözaltına alındı.

AA15 Eylül 2020 Salı 13:26 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 13:26
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Belediye ekipleri, Başakpınar Mahallesi'nde imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen yerlerin yıkımı için çalışma başlattı.

Mahallede 3 dönümlük hazine arazisine ev ve ahır yaptıkları iddia edilen aynı aileden H.Ç, M.Ç. ve D.Ç, yıkıma engel olmak için tüfekle çatıya çıkıp havaya ateş açarak, belediye ve olay yerine çağrılan polis ekiplerine direndi.

Belediye ekipleri yaşanan olay üzerine yıkım kararını erteledi.

Polis ekiplerince yaklaşık 2 saatlik ikna çabası sonunda çatıdan indirilen 3 kişi gözaltına alındı.

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