Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen uygulamayla Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenecek Hazine taşınmazları üzerinde güneş ve rüzgar enerjileri başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilecek.

Buna göre, uygulamadan mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler ve tarımsal faaliyetlerde bulunanlar yararlanabilecek.

Bununla birlikte, bu imkandan yararlanmak amacıyla mevcut irtifak hakkı ve kullanma izni sahipleri de başvuruda bulunabilecek.

- HANGİ USUL VE BEDEL İLE VERİLECEK?

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma iznine ilişkin ihaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri üzerinden açık artırma yapılmak suretiyle belirlenecek.

Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı veya kullanma izni ihalelerinin onayının ardından, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın bir yıl süreli ön izin verilecek.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ön izne konu Hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesinin talep edilmesi halinde 29 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun Hazine taşınmazları belirlenerek "www.milliemlak.gov.tr" adresinde ilana çıkarılacak, sonrasında ilave Hazine taşınmazları bu site üzerinden ilana çıkarılmaya devam edilecek.