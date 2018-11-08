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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak esnafla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, Bursa Defterdarlığı ve Vergi Denetleme Kurulunu ziyaret etti, esnafla buluştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Bursa İl Başkanlığındaki ziyaretinin ardından Nalbantoğlu Mahallesi Ünlü Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Albayrak, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
 
Albayrak, daha sonra Vergi Dairesi Başkanlığı ile Bursa Defterdarlığına geçti. Vergi Denetleme Kurulunu da ziyaret eden Albayrak, Bursa'dan ayrıldı.
 
Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde Bakan Albayrak'a, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

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