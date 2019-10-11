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Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalar.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, 'Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz.' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
 
Bakan Albayrak, harekata ilişkin "Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği, birilerinin uzaklardan ayak ayak üstüne atıp ahkam kestiği bir iklimde değil. Türkiye kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi kapsamında çok tarihi bir operasyon süreci yürütüyor" yorumunu yaptı.
 
Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
 
Tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Türkiye tehditleri kaynağında kurutmak için operasyon yapıyor.
 
Ülkemiz son yıllarda bağımsızlığı ölçüsünde, terörle mücadele noktasında coğrafyamızın yaşadığı sorunları dünyada en yoğun hisseden ülke olması hasebiyle çok şedik bir mücadele veriyor.

Terör örgütü PKK/YPG evlerden saldırıyor

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