Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaptık

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 23:51 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 23:51

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 3. maddesi üzerinde söz alan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti iktidarlarında 20. bütçeyi yapmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, "AK Parti'ye duyulan güvenle, inşallah, daha nice bütçeleri birlikte yapmaya, her bir kuruşunu yine vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Özboyacı, Adana, Mersin ve Niğde'den gelen muhalefet milletvekillerinin sanki Ankara-Niğde Otoyolu'ndan değil, tarla yolundan gelmiş gibi, Konya'dan, Eskişehir'den gelen muhalefet milletvekillerinin hızlı trenle değil, sanki kara trenle geliyormuş gibi, Bursa'dan İstanbul'a giden muhalefet milletvekillerinin Osmangazi Köprüsü'nü değil, hala feribotları kullanıyormuş gibi, uçakla gelen muhalefet milletvekillerinin, İstanbul'da Avrupa'nın en büyük havalimanını ve Türkiye'nin dört bir yanında AK Parti iktidarı tarafından yeni inşa edilmiş havalimanlarını hiç kullanmamış gibi konuştuklarını söyledi.

İktidar hayaliyle yanıp tutuşan ve bu hedeflerine ulaşmak için her türlü kirli dili kullanan, iftira ve yalanı strateji haline getirmiş, iktidarı yıpratma uğruna her dostluğu mübah gören bir yapıyla karşı karşıya olduklarını dile getiren Özboyacı, "Millet İttifakı kapalı kapılar ardında gizli dostlarının belirlediği rotada yürürken biz milletimizin çizdiği istikametten asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bizim hedeflerimiz de dostluklarımız da adayımız da belli ama karşımızda ne hedefleri ne dostlukları ne de adayı belli olan bir çıkar muhalefeti var." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceğine karışamayacağını söyleyen Özboyacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama kimden cumhurbaşkanı olmayacağını ben size söyleyeyim. Milletin kürsüsünden el hareketi çekenden cumhurbaşkanı olmaz. Ülkesini yabancı ülkelerin büyükelçilerine mektupla şikayet edenden cumhurbaşkanı olmaz. 15 Temmuz'un faili hain FETÖ'cüleri 'Bir KHK'yla kamuya geri alacağım.' diyenden cumhurbaşkanı olmaz. Mavi vatan için gemilerimiz Akdeniz'deyken 'Libya'da ne işimiz var?' diyenden cumhurbaşkanı olmaz. Türkiye'nin sınırında terör koridoru hayalleri kuranlar varken tezkereye 'hayır' diyenden cumhurbaşkanı olmaz. Şehit yakınlarına küfür edenlere sessiz kalanlardansa cumhurbaşkanı da olmaz, başbakan da olmaz."

Özboyacı'nın konuşması üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Atatürk Havalimanı duruyor olsa, orası sizin filonuza tahsis edilmemiş olsa çoğu milletvekilimiz diğer havaalanına gitmeyi tercih etmez. Bu yapılanlar, örneğin Emine Hanım'ın bileziklerini satarak değil hepimizin alın terlerinden toplanan vergilerle yapılıyor Selman Bey. Eğer böyle bir şey söylüyorsanız, bu yapılan yatırımlar Bilal Bey'in, Burak Bey'in sünnetinde takılan altınlar satılarak değil hepimizin vergileriyle yapılıyor, böyle bilin." dedi.

Millet İttifakı'nın kapalı kapılar ardında bir şey konuşmadığını belirten Özel, "Her yerde aynı şeyi konuşuruz ama 'mektupla şikayet' deyince yabancı büyükelçilere ana muhalefeti şikayet edeni, '15 Temmuz' deyince 15 Temmuz'un finansörü Birleşik Arap Emirlikleri'ne avuç açanları, 'tezkereye hayır' demeye gelince de muhalefette olduğunuz dönemde 3 kere 'hayır' dediğiniz tezkereleri size hatırlatırlar." şeklinde konuştu.

AK Parti'li Özboyacı ise "Siz niye uçakları kullanıyorsunuz, havalimanlarını kullanıyorsunuz?" demediğini söyleyerek, "Sadece, 'Siz bunları, ülkenin faydasına, milletin faydasına da olsa görmeyip, duymayıp, konuşmayıp kendi kullandığınız nimetleri görmezden geliyorsunuz' demek istedim. Aynı görüşleri paylaşmadığımız ortada ama bu konuyla hiç alakası olmayan cumhurbaşkanımızın eşini ağzınıza almayı da size yakıştıramadım. Biz sizin genel başkanınızın eşiyle alakalı burada tek kelime etmedik." ifadelerini kullandı.

- GERGERLİOĞLU'NA TEPKİ



HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hasta tutuklu ve hükümlülerin yaşadıklarına ilişkin örnekler vererek, "Böyle bir bakanlığa ben Adalet Bakanlığı demiyorum 'zulümat bakanı' diyorum ve bakın, sizin iktidarınız Adalet ve Kalkınma Partisi değil 'zulümat ve kötülük partisi'" dedi.

Çin devletinin uygulamalarını üç yıldır eleştirdiklerini dile getiren Gergerlioğlu, "Çin devletinin soykırımına sesi çıkmayan bir Cumhur İttifakı var. Ben ve arkadaşlarım ne kadar iyi niyetliymişiz ki bunu eleştiriyorduk. Meğerse Cumhur İttifakı, Çin gibi olmak istiyormuş. Çin'in o sömürgeci anlayışı, soykırımcı; işçileri ezen, sömüren anlayışı gibi olmaya çalışıyormuş." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Gergerlioğlu'nun sözlerine tepki göstererek, "AK Parti Grubuna, Sayın Bakanımıza şiddetli bir hakarette bulunmuştur. Hiç gerçekleri yansıtmayan 'zulümat ve kötülük partisi' diye ifade ederek kendisinin ne kadar zalim bir kişi olduğunu tescillemiştir. AK Parti Grubu olarak bu mesnetsiz iddiaların hiçbirini kabul etmiyoruz. Zalim varsa, zulüm yapan biri varsa o kendi bünyesinde arasın." diye konuştu.

Elitaş, Gergerlioğlu'na sözlerinden dolayı TBMM'den çıkarma cezası verilmesini istedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Gergerlioğlu'nun ifadelerini şiddetle reddettiklerini belirterek, Cumhur İttifakı'nın hedefleri, ülküleri, amacı, niyeti aleni, belli olan bir birliktelik olduğunu söyledi.

MHP'nin, Uygur Türklerini hatırladı diye HDP'ye destek vermek ya da HDP ile birlikte hareket etmek durumunda olmadığını kaydeden Bülbül, "Milliyetçi Hareket Partisi, Doğu Türkistan Türklüğünün daha evvelden bugüne kadar her zaman hak ve menfaatlerinin yanında olmuş; onların hayat, yaşam hakları da dahil olmak üzere birçok meselelerinde onlarla beraber hareket etmiştir." dedi.

- "TEŞEKKÜR VE DUAMIZ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A"

Daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili birkaç bilgi vermek istediğini söyledi.

İşçilerden aldığı teşekkür mesajlarına değinen Nebati, "Benim tek numaram var, bu da biraz eski bir numara. Kitlenmiş durumda teşekkür ve duaları için. Teşekkür ve duamız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a. Talimat ondan, biz de gereğini yapıyoruz. Hem maliye koşullarında hem bütçemizi de sarsmadan her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.

Hizmetlerine devam edeceklerini vurgulayan Nebati, aynı zamanda işverenlerden de çok güzel tebrik mesajları geldiğini aktardı. Nebati, "KOBİ'lerimiz olsun, büyük iş dünyasından arkadaşlarımız olsun, sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar var oldukça biz de hizmet etmeye devam edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, AK Parti ve ortağımızla beraber." sözlerini sarf etti.

Asgari ücrette Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında kıyaslamalar yapan Nebati, şöyle devam etti:

"Asgari ücret 1585 avro, Berlin'de şehir merkezindeki bir kira 1969 avro, yüzde 124. Amsterdam'da 1701 avro ücret varken 2 bin 622 avro kira, Paris'te 1555 avro asgari ücret varken 2 bin 750 avro kira, Madrid'de 1110 avro iken 1579 avro, Lizbon'da 775 avro iken 1625 avro, Atina'da 758 avro iken 779 kira şehir merkezi. Türkiye'de yeni ücretimiz 4 bin 253 lira 40 kuruş, şehir merkezinde ortalama kiramız 1261 Türk lirası. Berlin'de 1210, Madrid'de 1130, Paris'te 793 ekmek alınabiliyorken Türkiye'de 2 bin 335 tane alınabiliyor. Asgari ücret karşılaştırması bu. Kaynak ben değilim, Numbeo Yaşam Maliyeti Veri Tabanı, kaynak biz değiliz."

Nebati, 2002-2020 döneminde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın yaklaşık yüzde 145 arttığını ve yıllık ortalama büyümenin yüzde 5,2 olduğunu vurgulayarak, aynı dönemde yatırımların reel olarak yüzde 273,4 arttığını, yıllık ortalama reel yatırım artışının yüzde 8,1 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Kişi başı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın 1998'de 4 bin 445 dolar seviyesindeyken 2020 yılında 8 bin 597 dolara yükseldiğinin altını çizen Nebati, satın alma gücü paritesine göre kişi başına gelirin 1998 yılındaki 8 bin 937 dolar seviyesinden 2020 yılında 28 bin 435 dolara yükseldiğini belirtti.

Nureddin Nebati, 2005 yılında 19,6 milyon olan toplam istihdamın bu yılın ekim ayı itibarıyla mevsimsel düzeltilmiş olarak 29,6 milyon kişiye yükseldiğini ifade ederek, "AK Parti hükümetleri döneminde çalışanlarımızın ve emeklilerimizin her zaman yanında olduk. Aylık ve ücretlerinde önemli iyileştirmeler sağladık ve enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaptık; bugün en güzel örneklerinden bir tanesini yaşadık." dedi.

Konuşmaların ardından 2020 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 3. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda teklifin diğer maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.