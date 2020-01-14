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  • Hazine ve Maliye Bakanlığı: ''Bu yıl ocak ayında, İBB'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır.''
Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı: ''Bu yıl ocak ayında, İBB'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır.''

14.01.2020  21:51 - Güncelleme: 14.01.2020  21:51

Soğuk duş! Umman'ın yeni Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini sıkmadı

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