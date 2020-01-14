İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8864
  • EURO
    6,5543
  • ALTIN
    291.884
  • BIST100
    121423
Güncel

İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'İBB'nin herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır.' dedi.

14.01.2020  21:51 - Güncelleme: 14.01.2020  22:29

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro hatlayla ilgili kredi talebinin reddedildiği iddiasına yönelik, "Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bakanlığın, kredi talebini reddettiğine yönelik konuşmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İmamoğlu'nun bugün yaptığı konuşmasında, "2020'de, özellikle kredi imkanı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık. Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası." ifadelerinin kullandığı kaydedildi.

Söz konusu dönemde konuyla ilgili bir talebin olmadığının belirtildiği açıklamada, "Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığından talep edilen Hazine garantisiz dış borçlanma izinlerin verildiğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İzinler, Üsküdar-Altunizade- Ümraniye Dudullu Metro Hattı 126 Metro Aracı Temini için 29.11.2019 tarihli yazı ile Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Çekmeköy Sultanbeyli Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı projeleri için 30.07.2019 tarihli yazı ile Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları Projeleri için 22.10.2019 tarihli yazı ile halihazırda verilmiştir."

İşte Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası
Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!
İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.