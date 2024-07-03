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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'belediyelerle ilgili sunuma' iddialarına yalanlama: Yanlış içerik dolaşıma sokuldu

Bakan Mehmet Şimşek'in AK Parti'nin Kızılcahamam kampındaki belediyelerle ilgili sunumuna ilişkin iddialar hakkında açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Sayın Bakanımızın sunumu, parti ayrımı yapmaksızın, tüm belediyelerin genel borçluluğuyla ilgili olduğu için uyarılar da o bağlamda yapılmıştır' denildi.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'belediyelerle ilgili sunuma' iddialarına yalanlama: Yanlış içerik dolaşıma sokuldu
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Bakan Şimşek'in sunumuna ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti Kızılcahamam kampında Bakanımız Mehmet Şimşek belediye başkanlarına yönelik yaptığı sunum sonrası, perde arkası haberciliğiyle, yanlış içerikle yanlış haberler dolaşıma sokulmuştur. Sayın Bakanımızın yaptığı konuşma tüm belediyeleri kapsayan genel bir konuşma olup uyarıları da bu çerçevede tüm belediyeler içindir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Sayın Bakanımızın sunumu, parti ayrımı yapmaksızın, tüm belediyelerin genel borçluluğuyla ilgili olduğu için uyarılar da o bağlamda yapılmıştır. Parti belediyelerinin mali durumlarına ilişkin ayrı bir sunum yapılmamıştır. Bu çerçevede, AK Partili belediyeleri hedef aldığı yönündeki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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