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Haziran ayı son 55 yılın en sıcak 4'üncü haziranı olarak kayıtlara geçti

Türkiye genelinde haziran ayında ortalama sıcaklık 23 derece olarak ölçüldü. Bu değer, mevsim normallerinin 1,2 derece üzerine çıkarak son yılların en sıcak haziran aylarından biri oldu. Geçen ay, son 55 yılın en sıcak 4'üncü haziranı olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar...

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Haziran ayı son 55 yılın en sıcak 4'üncü haziranı olarak kayıtlara geçti
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Türkiye'de bu yıl haziran ayı ortalama hava sıcaklığı, 23 dereceyle mevsim normallerine göre 1,2 derece arttı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 1991 ile 2020 arasında 21,8 olarak ölçülen haziran ortalama sıcaklığı, geçen ay 23 dereceyle mevsim normallerinin 1,2 derece üzerine çıktı.

Ay içinde sıcaklık, Kumköy, Sarıyer, İstanbul, Bozcaada, Bandırma, Yalova, Gönen, Akhisar, Dalaman, Antakya, Korkuteli, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli, Ilgın, Karaman, Çumra ile İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Haziranda en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,2 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 45,6 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaydedildi.

Geçen ay, son 55 yılın en sıcak 4'üncü haziranı olarak kayıtlara geçti.

- BÖLGELERE GÖRE SICAKLIKLAR

Marmara Bölgesi'nde haziranda ortalama sıcaklık Kumköy, Sarıyer, İstanbul, Bozcaada, Bandırma, Yalova, Gönen dışındaki kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 9,2 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 40,2 dereceyle Lüleburgaz'da ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde haziranda ortalama sıcaklık Akhisar dışındaki kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 6,5 dereceyle Simav'da, en yüksek sıcaklık 43,9 dereceyle Milas'ta kayıtlara geçti.

Akdeniz Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık Dalaman, Antakya, Korkuteli çevreleri haricindeki kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 4,6 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 43 dereceyle Dalaman'da tespit edildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde haziranda ortalama sıcaklık Ilgın, Karaman, Çumra ve bölgenin doğu kesimleri dışında, mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 1,5 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 36,5 dereceyle Çankırı'da ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık 20,1 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 3,4 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 37,8 dereceyle Beypazarı'nda kayıtlara geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde haziranda ortalama sıcaklık, 19,9 derece tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,2 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 38,4 dereceyle Ergani'de ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde haziranda ortalama sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 12,8 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 45,6 dereceyle Cizre'de kaydedildi.

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