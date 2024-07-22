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Haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 44,51 arttı, aylık yüzde 0,97 arttı.

IHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 10:25 - Güncelleme:
Haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,50 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 44,35 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,03 artış, imalatta yüzde 44,35 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 39,19 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 53,68 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 48,13 artış, enerjide yüzde 38,35 artış, sermaye mallarında yüzde 49,02 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 0,97 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,97 artış, imalatta yüzde 0,97 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,46 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,42 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,32 artış, enerjide yüzde 0,07 artış, sermaye mallarında yüzde 1,35 artış olarak gerçekleşti.

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