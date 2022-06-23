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Haziranda ''kar'' sürprizi

Rize'nin yüksek rakımlı yaylası, haziranda yağan karla kısmen beyaza büründü. Kısmen beyaza bürünen bölgedeki yaylacılar ile tatilciler, sabah kar sürpriziyle karşılaştı.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 17:52 - Güncelleme:
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Kentte, dün akşam saatlerinde sağanak etkili olurken, Çamlıhemşin ilçesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Tahpur Yaylası'na kar yağdı.

Kısmen beyaza bürünen bölgedeki yaylacılar ile tatilciler, sabah kar sürpriziyle karşılaştı.

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