Haziranda ''kar'' sürprizi

<p>Kentte, dün akşam saatlerinde sağanak etkili olurken, Çamlıhemşin ilçesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Tahpur Yaylası'na kar yağdı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/06/23/28234199.jpg'/><p>Kısmen beyaza bürünen bölgedeki yaylacılar ile tatilciler, sabah kar sürpriziyle karşılaştı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/06/23/28234200.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/06/23/28234202.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/06/23/28234201.jpg'/>